Всё уходит на Зарему любимую . на Спартак остатки , семья превыше всего ,,,может тогда продать ???Понятно конечно что не так то много кто потянул бы Спартак финансово и при этом имел большое желание тратить собственное бабло,,,
Бывший защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Спартак».
По информации Metaratings, зарплата 33-летнего бразильца в московском клубе может составить около 450 тысяч евро в год.
Комиссия агента в сделке будет минимальной, подписной бонус для футболиста не предусмотрен.
- В сезоне-2016/17 Налдо играл за «Краснодар»
- В июне футболист покинул «Антальяспор», за который выступал с 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов в 38 матчах.