Бывший защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, зарплата 33-летнего бразильца в московском клубе может составить около 450 тысяч евро в год.

Комиссия агента в сделке будет минимальной, подписной бонус для футболиста не предусмотрен.