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Стала известна возможная зарплата Налдо в «Спартаке»

Бывший защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, зарплата 33-летнего бразильца в московском клубе может составить около 450 тысяч евро в год.

Комиссия агента в сделке будет минимальной, подписной бонус для футболиста не предусмотрен.

  • В сезоне-2016/17 Налдо играл за «Краснодар»
  • В июне футболист покинул «Антальяспор», за который выступал с 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов в 38 матчах.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +25737

    slavutiq70 2 часа назад

    Всё уходит на Зарему любимую . на Спартак остатки , семья превыше всего ,,,может тогда продать ???Понятно конечно что не так то много кто потянул бы Спартак финансово и при этом имел большое желание тратить собственное бабло,,,

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    Рейтинг: +1085

    Hoahin 2 часа назад

    Опять четвертый сорт в Спартак пропихивают, хороших футболистов там видимо не предвидится

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    Рейтинг: +14314

    Fusballer 3 часа назад

    Копейки. Возможно поэтому и хотят подписать.

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