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    «Краснодар» объявил об уходе Налдо в «Эспаньол»

    Защитник «Краснодара» Налдо продолжит карьеру в Испании. Как сообщается на официальном сайте «быков», 28-летний бразилец перешел в «Эспаньол».

    Футболист заключил с клубом из Барселоны контракт до 2020 года.

    «Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», – говорится в заявлении «Краснодара».

    В прошлом сезоне чемпионата России Налдо провел 12 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.08.2017 23:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 августа 2017, 10:26

      Нужно, конечно, от иностранцев (тем более беспонтовых) потихоньку освобождаться. Но начать с тренера Шалимова!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 06:11

      Налдо игрок вообще ни кокой,правильно ,что быки его продали.

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Бугимен 11 августа 2017, 09:01

      может просто Шалимов ни какой? Игрока настроить не может и включить его в схему?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 00:11

      Спихнули.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 августа 2017, 23:55

      белорус его вытеснил

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