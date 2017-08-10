«Краснодар» объявил об уходе Налдо в «Эспаньол»

Нужно, конечно, от иностранцев (тем более беспонтовых) потихоньку освобождаться. Но начать с тренера Шалимова!
Защитник «Краснодара» Налдо продолжит карьеру в Испании. Как сообщается на официальном сайте «быков», 28-летний бразилец перешел в «Эспаньол».
Футболист заключил с клубом из Барселоны контракт до 2020 года.
«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», – говорится в заявлении «Краснодара».
В прошлом сезоне чемпионата России Налдо провел 12 матчей, в которых забил два гола.