Экс-защитник «Краснодара» Налдо: «В России другой футбол, суровая зима и тяжелый язык»

10 августа «Бомбардир» писал о переходе защитника Налдо из «Краснодара» в «Эспаньол». 28-летний бразилец подвел итог годичной карьере в России.

«Мне хотелось бы по-человечески поблагодарить болельщиков «Краснодара». Жизнь состоит из циклов, и мой этап в России был отличным: я встретил новых друзей и прибавил в технике и тактике. «Краснодар» стал важным периодом в моей карьере. Ухожу с чувством выполненного долга и желаю клубу большого успеха.

Лучший и худший день в «Краснодаре»? Мы пробились 1/8 финала Лиги Европы. Это был действительно счастливый момент. Исторический для клуба! Ну а тяжелее всего пришлось с адаптацией: другой футбол, суровая зима, тяжелый язык», — сказал Налдо.

В чемпионате России игрок провел 28 матчей и забил два гола.