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    Экс-защитник «Краснодара» Налдо: «В России другой футбол, суровая зима и тяжелый язык»

    10 августа «Бомбардир» писал о переходе защитника Налдо из «Краснодара» в «Эспаньол». 28-летний бразилец подвел итог годичной карьере в России.

    «Мне хотелось бы по-человечески поблагодарить болельщиков «Краснодара». Жизнь состоит из циклов, и мой этап в России был отличным: я встретил новых друзей и прибавил в технике и тактике. «Краснодар» стал важным периодом в моей карьере. Ухожу с чувством выполненного долга и желаю клубу большого успеха.

    Лучший и худший день в «Краснодаре»? Мы пробились 1/8 финала Лиги Европы. Это был действительно счастливый момент. Исторический для клуба! Ну а тяжелее всего пришлось с адаптацией: другой футбол, суровая зима, тяжелый язык», — сказал Налдо.

    В чемпионате России игрок провел 28 матчей и забил два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 14:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +423

      Drapik 19 августа 2017, 00:03

      Блин, а я никак не могу освоить португальский. Тяжелый язык.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 августа 2017, 17:34

      люди, вы чего? где обидное то увидели? Все норм Налдо сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3951

      Kollljan 18 августа 2017, 17:05

      Насчет языка загнул. У нас любую мысль можно выразить десятком слов, правда, нецензурными.

      -2
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      Рейтинг: +139

      DS7 18 августа 2017, 16:50

      Особенно в Краснодаре морозы ну вообще невыносимые

      2
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 18 августа 2017, 16:02

      Карьера не задалась вот и ноет, он бы ещё на магнитные бури пожаловался или колики в животике! Не заиграл в команде так чего оправдываться,как маленький ребёнок честное слово! Как будто не знал куда ехал! Тем более какие контракты подписывают заезжие гастролёры,могли бы свои возмущения при себе держать, про свои многомиллионные что-то умалчиавается,орки ненасытные.Надо было чаще играть и тогда бы не мёрз на скамейке!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 15:25

      что за фигня когда они сваливают сразу оскорбляют

      0
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      Рейтинг: +20

      vitop 18 августа 2017, 15:18

      А в Бразилии с голой жопой лучше бегать было?

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 августа 2017, 15:08

      Ну и ладушки. И слава Богу, что не написал про бородатых комиссаров, пьющих водку из самовара в обнимку с медведями.)

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