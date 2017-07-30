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Защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Эспаньол»

30 июля 2017, 01:14
5

Игрок «Краснодара» Налдо может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Radio Estadio de Onda Cero сообщило об интересе к 28-летнему бразильцу со стороны «Эспаньола». По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер может состояться в ближайшее время.

Налдо пополнил состав «быков» в августе 2016 года, перейдя из «Спортинга» за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне бразилец забил два гола в 24 матчах всех турниров. В РФПЛ 2015/16 футболист не выходил на поле. Прежде он выступал за «Хетафе», «Удинезе», «Болонью», «Гранаду», «Гремио», «Крузейро», «Понте-Прета» и «Унион Сан-Жуан».

Ранее «Эспаньол» отпустил защитника Виктора Альвареса в тульский «Арсенал».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Эспаньол Краснодар Налдо
Комментарии (5)
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Бугимен
1501394004
Налдо слабый игрок,он быкам походу вообще ненужен.
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Dmirubo
1501398252
Смолова с собой прихвати. Там он точно будет играть, да и опыта в разы более качественного наберется.
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NapaS
1501405434
так себе игрок
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карасевщина
1501420137
да как то не стрельнул ну кроме гола с ростовом его белорус вытеснил
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Пиво без газа
1501565344
Кто такой Налдо?
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