Защитник «Краснодара» Налдо может перейти в «Эспаньол»

Игрок «Краснодара» Налдо может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Radio Estadio de Onda Cero сообщило об интересе к 28-летнему бразильцу со стороны «Эспаньола». По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер может состояться в ближайшее время.

Налдо пополнил состав «быков» в августе 2016 года, перейдя из «Спортинга» за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне бразилец забил два гола в 24 матчах всех турниров. В РФПЛ 2015/16 футболист не выходил на поле. Прежде он выступал за «Хетафе», «Удинезе», «Болонью», «Гранаду», «Гремио», «Крузейро», «Понте-Прета» и «Унион Сан-Жуан».

Ранее «Эспаньол» отпустил защитника Виктора Альвареса в тульский «Арсенал».