Стыдоба берёт за Спартак. Понаберут же черти кого что становятся командой классом ниже Зенита, Коней, быков. Да ниже классом половины клубов чемпионата.
Стало известно, от чего зависит возможный переход в «Спартак» бывшего защитника «Краснодара» Налдо.
По информации «СЭ», московский клуб готов подписать 33-летнего футболиста в случае ухода Максимилиано Кофрие.
Вопрос с трансфером могут решить в течение ближайшей недели.
- В сезоне-2016/17 Налдо играл за «Краснодар»
- В июне бразилец покинул «Антальяспор», за который выступал с 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов в 38 матчах.