Стало известно, от чего зависит возможный переход в «Спартак» бывшего защитника «Краснодара» Налдо.

По информации «СЭ», московский клуб готов подписать 33-летнего футболиста в случае ухода Максимилиано Кофрие.

Вопрос с трансфером могут решить в течение ближайшей недели.