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«Спартак» готов подписать экс-защитника «Краснодара» Налдо, но при одном условии

Стало известно, от чего зависит возможный переход в «Спартак» бывшего защитника «Краснодара» Налдо.

По информации «СЭ», московский клуб готов подписать 33-летнего футболиста в случае ухода Максимилиано Кофрие.

Вопрос с трансфером могут решить в течение ближайшей недели.

  • В сезоне-2016/17 Налдо играл за «Краснодар»
  • В июне бразилец покинул «Антальяспор», за который выступал с 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов в 38 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +112

    Лицом_на_клаве 3 часа назад

    Стыдоба берёт за Спартак. Понаберут же черти кого что становятся командой классом ниже Зенита, Коней, быков. Да ниже классом половины клубов чемпионата.

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