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    Юн Сук-Йон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Сук-Йон
    Фамилия Юн
    Команда Касива Рейсол
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1990 (33 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 9 0 0 0 0
    Куинз Парк Рейнджерс 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 83' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:3 Бернли (Бернли)
    30.04.2016 72' -90' Лидс (Лидс) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    23.04.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.04.2016 1' -63' Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    16.04.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    05.04.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    02.04.2016 1' -46' Чарльтон (Чарльтон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.03.2016 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    13.03.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.03.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    05.03.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    27.02.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 3:4 Рединг (Рединг)
    23.02.2016 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    20.02.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    28.11.2015 1' -56' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    20.11.2015 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.11.2015 1' -66' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    42'
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