Юн Сук-Йон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Сук-Йон
|Фамилия
|Юн
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Сук-Йон
|Фамилия
|Юн
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|9
|0
|0
|0
|0
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|83' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|30.04.2016
|72' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.04.2016
|1' -63'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.04.2016
|1' -46'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.03.2016
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.03.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|05.03.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|27.02.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:4
|Рединг (Рединг)
|23.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|28.11.2015
|1' -56'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|20.11.2015
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.11.2015
|1' -66'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|42'