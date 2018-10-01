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Фегор Огуде
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
19:49
Промес: «Я россиянин вне зависимости от паспорта»
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19:40
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19:31
«Может, ему моя борода нравится?»: Игрок «Факела» ответил Абаскалю
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19:38
Бундеслига. «Бавария» победила «Аугсбург» (5:3), «Лейпциг» – «Боруссию» М (3:0)
19:22
Зарема сообщила, что подаст в суд на Смородскую
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19:16
Глава РПЛ: «Судьям пора включаться, ошибок достаточно»
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19:09
«Обидно, что барбер или парикмахер могут повлиять на игру»: Абаскаль – после матча с «Факелом»
6
19:01
«Грубейшие ошибки»: Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Факел»
12
19:01
Спецпроект
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
18:53
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18:45
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Кто победит в центральном матче тура – «Краснодар» или «Динамо»? Получи 2000 рублей бонусом и ставь на игру
18:28
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» (3:2), отставание от «Зенита» – 5 очков
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18:23
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У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
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18:21
РПЛ. «Локомотив» вдевятером удержал гостевую победу над «Ахматом» (1:0)
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18:11
Салах впервые в карьере не попал в створ с пенальти
18:07
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18:06
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо»: 19 тур РПЛ
18:05
«Краснодар» – «Динамо»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
17:55
«Локомотив» остался вдевятером на 60-й минуте матча с «Ахматом»
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Примера. «Реал» добился волевой победы над «Эспаньолом» (3:1), отставание от «Барселоны» – 6 очков
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VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)
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17:35
Промес единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ
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17:28
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» (0:1), Салах не забил пенальти
17:24
«Спартак» вел 2:0 в матче с «Факелом» к 43-й минуте, но ушел на перерыв при 2:2
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Фегор Огуде - статьи
#8 | Полузащитник
Имя
Фегор
Фамилия
Огуде
Состав
Без клуба
Родной город
Лагос
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
29 июля 1987 (35 лет)
Рост
181
Вес
85
Стоимость:
€ 500
тыс
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01.10.2018 10:25
Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ
Хороший клуб, но пока не для высшей лиги.
6
27.08.2016 11:17
Кто поднял «Амкар» наверх. 5 героев главной сенсации лета
После месяца с начала сезона «Амкар» занимает второе место − выше ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». «Бомбардир» рассказывает об игроках, которые навели беспорядок в таблице РФПЛ.
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10.05.2016 13:30
Крицюк, Тарасов и Миранчук – в антисборной 27-го тура РФПЛ
Откопавший конспекты Лодыгина вратарь, невзлюбивший ЦСКА Родолфо, проваливающий концовку сезона Тарасов и самый дерзкий опорник РФПЛ – в антисборной 27-го тура от «Бомбардира».
1
20.11.2015 18:00
Петар Занев: «В матчах с «Рубином», «Крыльями» и ЦСКА постараемся набрать четыре очка»
Защитник пермского «Амкара» Петар Занев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о подготовке к игре с казанским «Рубином», а также прокомментировал эпизод с кражей документов у Фегора Огуде.
2
06.10.2015 10:00
Антисборная 11-го тура РФПЛ: Кобелев, Рыжиков, Березуцкий и другие
Парное катание нападающих, вратарь, забывший правила игры на выходе, и защитник сборной России – в очередном рейтинге провинившихся 11-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
8
03.09.2015 23:33
Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня
Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от «Бомбардира».
2
01.09.2015 17:50
Антисборная 7-го тура РФПЛ: Натхо, Кришито, Промес и другие
Стабильные пермяки, нелетучий голландец, миллионный форвард и прочие – в списке неудачников 7-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
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25.08.2015 14:54
Антисборная 6-го тура РФПЛ: Нету, Канга, Смолов и другие
«Странная» «Уфа», голландский невезунчик, лебединая песня «кубанской» обороны и Смолов, который не забил- в сборной неудачников 6-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
7
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