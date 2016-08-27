Кто поднял «Амкар» наверх. 5 героев главной сенсации лета

Александр Селихов

По информации питерского издания «Спорт день за днем», Мирча Луческу думает о трансфере Селихова в «Зенит». У тренера понятная логика: прямо сейчас Селихов не пропустил ничего в 4 матчах, а Юрий Лодыгин давно с проблемами. Если сделку оформят, это будет вратарский аналог истории Марко Ройса и «Боруссии». Селихов − выпускник школы «Зенита». «В клубе предложили самостоятельно подыскивать себе жилье, и хотя я уже вовсю тренировался с молодежным составом «Зенита», решил вернуться в родной Орел», − рассказывал он. В «Орле» молодой Селихов три года рубился в жести второго дивизиона, чтобы подойти к основе и засветиться в сборную России U-21. «Амкар» увидел в том голкипере потенциал и заранее взял к себе, хотя потом еще несколько лет держал его в глухом запасе.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Более-менее стабильно выходить в старте за основной состав Селихов начал только с приходом в «Амкар» Гаджи Гаджиева и наступлением сезона-2015/2016. Впервые молодой кипер прославился в апреле: «Амкар» добежал до полуфинала Кубка России и вытянул матч с «Зенитом» до серии пенальти. Ее пермяки в итоге проиграли, но Селихов отбил удар Дзюбы и сам забил Лодыгину.

Потенциально Селихов − один из трех топ-вратарей России для сборной. На всякий случай уже сейчас он ведет себя максимально просто и близко к народу, а в его инстаграме полно нефильтрованного русского колорита. Вроде вот такого видео.

Фегор Огуде

В начале года Фегору Огуде было сильно не до футбола. Его семья проводила время в нигерийском городе Варри, где Огуде начинал карьеру. 4 января жена гуляла вместе с детьми. На нее внезапно напали, оттолкнули детей и забрали в незнакомую машину фактически посреди улицы. Огуде сразу позвонил в полицию и пробовать искать похитителей самостоятельно. Но ничего не получалось. Для Нигерии киднеппинг − давняя и острая проблема, которую до сих пор не победил ни один режим. А известный футболист с контрактом в богатой России − слишком соблазнительная цель.

Тогда преступников так и не нашли, но они сами связались с Огуде и потребовали выкуп. Вначале это были 150 тысяч долларов, затем сумму снизили до 6,5 тысяч. Огуде заплатил, и жену отпустили.

Семья долго отходила от шока и вряд ли полностью восстановилась до сих пор. «Амкар» в той ситуации проявил максимум такта и предоставил своему игроку бессрочный отпуск. В благодарность за понимание Огуде теперь выкладывается за пермяков особенно усердно, выжигая центр поля синтетического газона стадиона «Звезды».

Петар Занев

Весной главная звезда «Амкара» последних лет Георги Пеев поругался с тренером Гаджи Гаджиевым, разорвал контракт с клубом, дал несколько острых интервью и закончил карьеру. Но не отменил центральный закон пермского мироздания − «Без болгара нет «Амкара».

Сейчас он в команде всего один. Петар Занев был перспективным защитником в «Литексе», ездил в «Сельту» к тренеру Христо Стоичкову, но испортил карьеру после отставки легендарного земляка. «Амкар» по своим болгарским дорогам заметил Занева на Украине в нищей «Волыни», откуда тот легко уехал. На предсезонных сборах команда тайным голосованием выбрала Занева новым капитаном клуба. Рассказывая о своих эмоциях, болгарин скромно ответил, что в идеале капитаном должен быть Иван Черенчиков − пермский зубр, который играет за «Амкар» уже 12 лет. Но сейчас он восстанавливается от травмы, поэтому лицом клуба будет Занев. Фанаты в восторге, команда доверяет, Черенчиков, наверное, − тоже.

Николай Зайцев

Футболист, который в российском футболе видел все. Начинал в «Кубани», когда та еще была единственным большим клубом Краснодара. Участвовал в забытом проекте команды «Краснодар-2000». Числился в ЦСКА, но так и не выстрелил. Ездил в многолетний тур по российской провинции: Нижнекамск − Саранск − Оренбург − Нижний Новгород. Видел «Аланию» в предсмертной горячке и «Тосно» в шаге от Премьер-лиги.

Но новой звездой его сделал не пухлый бэкграунд из Википедии, а всего один забитый гол. Совсем свежий − 7 августа в ворота «Анжи». Прострел с фланга, поворот к воротам в вполоборота, изящный жест пяткой − Златан Ибрагимович хлопает стоя. Секунды, когда российский футбол невероятно прекрасен.

Брайан Идову

Идову − на 75% нигериец. На остальные 25 − русский. Этой четверти ему хватает, чтобы идеально разговаривать по-русски, считать Санкт-Петербург родным городом и иметь нужный для РФПЛ паспорт. Главный миф о современном «Амкаре»: его новый лидер − легионер. В реальности это наш парень, который теоретически готов играть за сборную России. Хотя тут не все так просто.

Идову: «В «Амкаре» меня любят называть Эфиопом из фильма «Жмурки»

«Как и у любого питерского мальчишки, занимающегося футболом, моей целью было попадание в «Зенит». Сколько раз я представлял себя в футболке этого клуба. Но время шло, а дальше тренировок с молодежным составом дело не продвигалось. Потом мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было», − эпизод из воспоминаний Идову о своем детстве. Однажды он чуть не столкнулся с толпой скинхедов и убежал раньше только потому, что их быстрее заметил друг Идову и толкнул его в спину, чтобы тот уходил.

Этнический микс только помогает Идову. С одной стороны − он варился в русской культуре и русском футболе, не испытывая сегодня никаких проблем с их усвоением. С другой − в нем есть типичные для африканских игроков врожденные физические плюсы, которые с годами могут активно сработать на него. Плюс к этому Идову любит тактику, открыт для общения и привязан к «Амкару», который − если не считать аренды в «Динамо» СПб − остается единственным клубом в его взрослой карьере.