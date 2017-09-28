Марко Бюрки - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Бюрки
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Бюрки
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|2:1
|Скендербеу (Корча)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|2:1
|Янг Бойз (Берн)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Динамо (Киев)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.09.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)