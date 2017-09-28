Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марко Бюрки - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Бюрки
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июля 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Янг Бойз (Берн) 2:1 Скендербеу (Корча)
    23.11.2017 Был в запасе Партизан (Белград) 2:1 Янг Бойз (Берн)
    02.11.2017 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 0:1 Динамо (Киев)
    19.10.2017 Был в запасе Динамо (Киев) 2:2 Янг Бойз (Берн)
    28.09.2017 1' -90' Скендербеу (Корча) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    • Читайте нас: 
    11