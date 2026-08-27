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Тун
Марко Бюрки
Статистика
€ 150 тыс
Марко Бюрки - статистика
Тун
10 июля 1993 (33), Берн
#23 | Защитник
185 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Тун
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
1' - 90'
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