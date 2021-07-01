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Швейцария. Суперлига
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Тун
Марко Бюрки
Трансферы
€ 150 тыс
Марко Бюрки - трансферы
Тун
10 июля 1993 (33), Берн
#23 | Защитник
185 см
Швейцария
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Трансферы
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Тип трансфера
01.07.21 / 30.06.26
Люцерн
Тун
?
12.02.20 / 01.07.21
Зюлте-Варегем
Люцерн
200 тыс €
01.07.18 / 12.02.20
Янг Бойз
Зюлте-Варегем
Свободный агент
01.07.15 / 30.06.17
Янг Бойз
Тун
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