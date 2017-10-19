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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Янг Бойз
Динамо К - Янг Бойз: обзор матча 19 октября 2017
Динамо К
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
34'
Д. Мбокани
49'
Н. Морозюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Янг Бойз
82'
Вторая желтая
С. Саного Жуниор
63'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
54'
Желтая карточка
К. Мбабу
ГОЛ! 2:0!
Н. Морозюк
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
В. Буяльский
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Янг Бойз
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-4-3
35
Коваль
4
Кадар
21
Вида
94
Кедзиора
6
Морозюк
19
Пиварич
29
Буяльский
8
Сидорчук
70
Мбокани
18
Мораес
10
Гонсалес
3-3
43
Мбабу
5
фон Берген
4
Нуху
35
Жуниор
15
Соу
10
Сулеймани
Остались в запасе
Динамо К
Янг Бойз
1
Артур Рудько
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Динамо К - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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