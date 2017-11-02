Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Динамо К
Янг Бойз - Динамо К: обзор матча 02 ноября 2017
Янг Бойз
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
70'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Динамо К
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гармаш
75'
Желтая карточка
В. Буяльский
70'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
Д. Гонсалес
65'
Желтая карточка
А. Кравец
Желтая карточка
М. Эбишер
31'
11'
Желтая карточка
Н. Корзун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо К
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
3-3-1
4
Нуху
5
фон Берген
43
Мбабу
10
Сулеймани
15
Соу
20
Эбишер
17
Нсаме
3-4-1-2
94
Кедзиора
34
Хачериди
21
Вида
6
Морозюк
29
Буяльский
18
Корзун
19
Пиварич
19
Гармаш
10
Гонсалес
18
Мораес
Остались в запасе
Янг Бойз
Динамо К
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Янг Бойз - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Янг Бойз
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+