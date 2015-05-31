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Исаак Донкор
Статистика
Исаак Донкор - статистика
Завершил карьеру
15 августа 1995 (31)
#54 | Защитник
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3 : 2
23.05.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 2
28.04.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 4
15.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 1
01.02.2015
Интер
1' - 90'
78'
90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0 : 1
25.01.2015
Торино
66' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 0
17.01.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
11.01.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 1
06.01.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 2
15.12.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 2
30.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
23.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
29.10.2014
Сампдория
Был в запасе
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