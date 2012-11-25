Саид Ахмед Саид - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Саид Ахмед
|Фамилия
|Саид
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Саид Ахмед
|Фамилия
|Саид
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|84' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|26.01.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:2
|Катания (Катания)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|16.12.2012
|83' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|02.12.2012
|25' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Кьево (Верона)
|40' 56'
|25.11.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|04.11.2012
|56' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|01.11.2012
|82' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Дженоа (Генуя)