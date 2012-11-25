Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саид Ахмед Саид - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Саид Ахмед
    Фамилия Саид
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 5 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 84' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Дженоа (Генуя)
    26.01.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Дженоа (Генуя)
    20.01.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:2 Катания (Катания)
    13.01.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Дженоа (Генуя)
    06.01.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    22.12.2012 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Дженоа (Генуя)
    16.12.2012 83' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    09.12.2012 Был в запасе Пескара (Пескара) 2:0 Дженоа (Генуя)
    02.12.2012 25' -90' Дженоа (Генуя) 2:4 Кьево (Верона)
    40' 56'
    25.11.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Дженоа (Генуя)
    18.11.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Дженоа (Генуя)
    11.11.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:4 Наполи (Неаполь)
    04.11.2012 56' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Дженоа (Генуя)
    01.11.2012 82' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    27.10.2012 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Дженоа (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11