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Луизиньо
Статистика
Луизиньо - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1985 (41), Порту
#16 | Защитник
171 см | 65 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 0
23.01.2021
Вильярреал
83' - 90'
89'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
20.01.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
0 : 2
11.01.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Уэска
0 : 1
03.01.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2 : 1
30.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
1 : 1
22.12.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
1 : 0
12.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
3 : 3
06.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0 : 1
28.11.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 1
20.11.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1 : 1
07.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4 : 1
31.10.2020
Уэска
1' - 84'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
25.10.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
1' - 77'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0 : 0
03.10.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 0
30.09.2020
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1 : 1
26.09.2020
Уэска
80' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1 : 1
13.09.2020
Уэска
89' - 90'
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