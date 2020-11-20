Луизиньо - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Луис Карлос
|Фамилия
|Коррейа Пинту
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Луис Карлос
|Фамилия
|Коррейа Пинту
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2021
|83' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|89'
|20.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|3:3
|Уэска (Уэска)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2020
|1' -84'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|18.10.2020
|1' -77'
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2020
|80' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|13.09.2020
|89' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Уэска (Уэска)