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    Луизиньо - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Луис Карлос
    Фамилия Коррейа Пинту
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1985 (37 лет)
    Рост 171
    Вес 65
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2021 83' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    89'
    20.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Бетис (Севилья)
    03.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Барселона (Барселона)
    30.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Уэска (Уэска)
    22.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    12.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    31.10.2020 1' -84' Реал (Мадрид) 4:1 Уэска (Уэска)
    25.10.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Уэска (Уэска)
    18.10.2020 1' -77' Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2020 80' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    13.09.2020 89' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Уэска (Уэска)
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