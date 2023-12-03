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Александер Содерлунд - статистика

Завершил карьеру
3 августа 1987 (39)
#16 | Нападающий
187 см
Норвегия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
16
2
2
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
2 : 1
26.11.2023
Хаугесунд
1' - 59'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
11.11.2023
Бранн
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Лиллестрем
1 : 0
05.11.2023
Хаугесунд
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
5 : 0
28.10.2023
Олесунн
1' - 61'
38'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
0 : 3
22.10.2023
Хаугесунд
1' - 90'
90'
30'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Хаугесунд
1 : 0
08.10.2023
Стремсгодсет
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Одд
1 : 1
24.09.2023
Хаугесунд
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Хаугесунд
0 : 2
16.09.2023
Викинг
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
0 : 0
27.08.2023
Хаугесунд
1' - 88'
15'
88'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
1 : 3
20.08.2023
Буде-Глимт
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
1 : 1
13.08.2023
Хаугесунд
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
1 : 0
23.07.2023
Лиллестрем
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
3 : 2
16.04.2023
ХамКам
76' - 90'
90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Бранн
3 : 0
10.04.2023
Хаугесунд
71' - 90'
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