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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Буде-Глимт
Хаугесунд - Буде-Глимт: обзор матча 20 августа 2023
Хаугесунд
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 3
Завершен
Буде-Глимт
48'
С. Ибрахим Диарра
51'
А. Пеллегрино
62'
Ф. Мумбанья
72'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Буде-Глимт
89'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
89'
Замена
Д. Басси
️️️️
С. Серли
Красная карточка
О. Крузнелл
84'
83'
Замена
С. Фет
️️️️
А. Гренбек
Замена
V. Solheim
️️️️
П. Теркильдсен
81'
Замена
С. Сандер
️️️️
С. Ибрахим Диарра
81'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Вембангомо
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Ю. Эскесен
70'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Санде
70'
Желтая карточка
М. Кристенсен
65'
Желтая карточка
О. Крузнелл
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
С. Серли
50'
Желтая карточка
А. Гренбек
ГОЛ! 1:0!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
М. Санде
48'
46'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
43'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
4'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Селвик
22
Крузнелл
21
18
Кригард
2
27
Санде
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
34
Эскесен
10
Нжие
29
Диарра
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
18
Мое
11
Гренбек
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
2
Теркильдсен
18
18
2
Теркильдсен
29
Диарра
37
Сандер
37
Сандер
29
Диарра
34
Эскесен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
34
Эскесен
27
Санде
16
Лейте
16
Лейте
27
Санде
11
Гренбек
19
Фет
19
Фет
11
Гренбек
10
Серли
22
Басси
22
Басси
10
Серли
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Хаугесунд
Буде-Глимт
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Хаугесунд - Буде-Глимт
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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