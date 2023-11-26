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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Хаугесунд
Тромсе - Хаугесунд: обзор матча 26 ноября 2023
Тромсе
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
35'
К. Психе
52'
Н. Вестерлунд
74'
С. Ибрахим Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Хаугесунд
90'
+3
Желтая карточка
A. Baertelsen
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
С. Опсал
90'
+1
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Нордас
81'
77'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Б. Лейте
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
М. Самуэльсен
70'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Б. Нжие
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
В. Эрлиен
66'
59'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
ГОЛ! 2:0!
Н. Вестерлунд
Пас отдал
С. Опсал
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Психе
Пас отдал
Л. Нордас
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
(К)
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Тромсе
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
20
Michee Ngalina
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
3-2-2-3
1
Хаугаард
6
Гундерсен
25
Диуф
28
Психе
11
Антонсен
23
Вестерлунд
11
Йенссен
5
Опсал
11
Нордас
15
Эрлиен
5
1-3-2-4
1
Селвик
21
2
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
34
Эскесен
16
Лейте
12
29
Диарра
16
Содерлунд
5
Опсал
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
5
Опсал
15
Эрлиен
8
Ромсаас
8
Ромсаас
15
Эрлиен
11
Нордас
24
Траоре
24
Траоре
11
Нордас
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Лейте
23
Хейсман
23
Хейсман
16
Лейте
10
Нжие
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Нжие
Остались в запасе
Тромсе
Хаугесунд
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Тромсе - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Christian Moen, Norway
Стадион:
Alfheim, Tromso
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