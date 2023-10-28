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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Олесунн
Хаугесунд - Олесунн: обзор матча 28 октября 2023
Хаугесунд
28.10.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
5 : 0
Завершен
Олесунн
11'
Н. Хопланд (АГ)
38'
А. Содерлунд
80'
К. Кригард
90+1'
П. Теркильдсен
90+6'
С. Ибрахим Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Олесунн
Вторая желтая
С. Ибрахим Диарра
90'
+7
ГОЛ! 5:0!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
К. Кригард
90'
+6
ГОЛ! 4:0!
П. Теркильдсен
90'
+1
82'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
M. Karlsbakk
Замена
С. Сандер
️️️️
Б. Нжие
81'
ГОЛ! 3:0!
К. Кригард
Пас отдал
П. Теркильдсен
80'
Желтая карточка
С. Ибрахим Диарра
76'
Желтая карточка
М. Кристенсен
75'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Б. Лейте
71'
68'
Замена
М. Эбийе
️️️️
Э. Сегберг
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
А. Содерлунд
61'
55'
Желтая карточка
Н. Хопланд
51'
Желтая карточка
А. Диоп
ГОЛ! 2:0!
А. Содерлунд
Пас отдал
Ю. Эскесен
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Хопланд
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
(К)
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
1
Стен Грютебуст
(К)
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
1-1-3-2-3
1
Селвик
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
2
10
Нжие
34
Эскесен
12
16
Лейте
16
Содерлунд
3-1-3-3
1
Грютебуст
23
27
Хопланд
25
Китолано
23
Сегберг
28
Диоп
6
16
18
22
8
10
Нжие
37
Сандер
37
Сандер
10
Нжие
16
Лейте
23
Хейсман
23
Хейсман
16
Лейте
16
Содерлунд
29
Диарра
29
Диарра
16
Содерлунд
8
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
8
23
Сегберг
20
Эбийе
20
Эбийе
23
Сегберг
Остались в запасе
Хаугесунд
Олесунн
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Хаугесунд - Олесунн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Главный судья:
Marius Lien, Norway
Стадион:
Haugesund Stadion, Haugesund
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2019.02.10 20:40
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
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