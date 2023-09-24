Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Хаугесунд
Одд - Хаугесунд: обзор матча 24 сентября 2023
Одд
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
74'
Э. Рууд
53'
Д. Хейсман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Хаугесунд
86'
Замена
E. Helgeland
️️️️
С. Ибрахим Диарра
86'
Замена
С. Сандер
️️️️
Б. Нжие
ГОЛ! 1:1!
Э. Рууд
74'
73'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Хейсман
63'
Желтая карточка
Д. Хейсман
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
Ф. Тевелде
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хейсман
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Эскесен
41'
Желтая карточка
О. Крузнелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
3-1-1-1-4
99
Бротвейт
3
Баккей
2
Рууд
21
Хаген
28
Овусу
24
Овусу
19
Ингебригтсен
22
11
Тевелде
23
Свендсен
15
2-1-2-3-2
1
Селвик
21
22
Крузнелл
18
Кригард
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
23
Хейсман
34
Эскесен
12
29
Диарра
11
Тевелде
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
11
Тевелде
29
Диарра
36
36
29
Диарра
10
Нжие
37
Сандер
37
Сандер
10
Нжие
23
Хейсман
16
Содерлунд
16
Содерлунд
23
Хейсман
Остались в запасе
Одд
Хаугесунд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Одд - Хаугесунд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Хаугесунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+