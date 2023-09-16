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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Викинг
Хаугесунд - Викинг: обзор матча 16 сентября 2023
Хаугесунд
16.09.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
41'
С. Лангас
65'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Викинг
Замена
С. Сандер
️️️️
О. Крузнелл
82'
82'
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Танген
72'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Л. Салвесен
65'
ГОЛ! 0:2!
З. Трипич
Пас отдал
S. Adegbenro
63'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Я. де Ланлай
63'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
С. Свендсен
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Хейсман
63'
62'
Замена
П. Язбек
️️️️
Д. Белл
Замена
M. Ngalina
️️️️
М. Самуэльсен
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Лангас
Пас отдал
З. Трипич
38'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
6
Сондре Лангас
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Селвик
22
Крузнелл
21
18
Кригард
26
Кристенсен
2
14
Самуэльсен
23
Хейсман
34
Эскесен
12
29
Диарра
2-1-4-1-2
1
Гуннарссон
44
Диоп
20
Паттинама
8
Белл
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
6
Лангас
10
Трипич
27
Танген
15
Салвесен
7
Свендсен
22
Крузнелл
37
Сандер
37
Сандер
22
Крузнелл
14
Самуэльсен
20
20
14
Самуэльсен
23
Хейсман
16
Содерлунд
16
Содерлунд
23
Хейсман
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
8
Белл
8
Язбек
8
Язбек
8
Белл
15
Салвесен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
15
Салвесен
27
Танген
8
Аукленд
8
Аукленд
27
Танген
7
Свендсен
24
24
7
Свендсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Викинг
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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