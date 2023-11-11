Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Бранн
Хаугесунд - Бранн: обзор матча 11 ноября 2023
Хаугесунд
11.11.2023, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 2
Завершен
Бранн
17'
Н. Кастро (П)
39'
Ф. Майре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Бранн
Замена
Д. Хейсман
️️️️
М. Кристенсен
88'
85'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
76'
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
Н. Кастро
66'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
У. Матисен
Желтая карточка
К. Кригард
64'
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
М. Самуэльсен
58'
Желтая карточка
А. Содерлунд
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Майре
Пас отдал
Б. Финне
29'
Желтая карточка
S. Crone
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
27'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Кастро
6'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
(К)
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
(К)
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
1-1-4-1-3
1
Селвик
21
18
Кригард
2
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
12
16
Лейте
16
Содерлунд
3-1-2-2-2
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
12
5
Сери
6
Нильсен
7
Майре
17
Солтведт
10
Берстинг
9
Кастро
14
Матисен
11
Финне
26
Кристенсен
23
Хейсман
23
Хейсман
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
29
Диарра
29
Диарра
14
Самуэльсен
14
Матисен
19
Картум
19
Картум
14
Матисен
9
Кастро
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Хаугесунд
Бранн
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Хаугесунд - Бранн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Ola Hobber Nilsen, Norway
Стадион:
Haugesund Stadion, Haugesund
Новости команд
Все
Хаугесунд
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+