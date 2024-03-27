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Амир Натхо
Новости
Амир Натхо - новости
Завершил карьеру
9 июля 1996 (30)
#20 | Полузащитник
180 см | 68 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Натхо рассказал о самых больших деньгах в карьере
2024.03.27 09:20
Экс-игрок «Барселоны» – о переходе в ЦСКА: «Это было неправильное решение»
2024.03.26 00:23
9
2DROTS заявил Натхо на Фонбет Кубок России
2023.09.16 13:54
3
Фото
«СКА-Хабаровск» подписал экс-игрока системы «Барселоны»
2022.09.07 19:55
3
«Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП
2020.04.30 08:50
4
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Амир Натхо выбыл на 3-4 месяца после операции
2017.05.06 11:30
3
Амир Натхо не сможет помочь «Локомотиву» еще минимум три недели
2017.04.03 14:35
2
Амир Натхо: «Месси – обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин»
2017.03.21 16:37
2
Амир Натхо стал игроком «Локомотива»
2017.02.11 22:58
12
Агент: «Натхо полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента»
2017.01.26 18:40
2
Семин: «Нужно подумать и посмотреть Амира Натхо поближе»
2017.01.17 07:46
3
Амир Натхо проходит просмотр в «Локомотиве»
2017.01.16 18:55
3
Амир Натхо имеет предложения из Испании и России
2017.01.12 18:06
1
«Краснодар» внес в заявку на сезон Амира Натхо
2016.08.30 19:49
1
Амир Натхо стал игроком «Краснодара-2»
2016.08.29 14:28
6
Агент Натхо: «Переход Амира в «Спартак-2»? Идет рабочий процесс»
2016.06.27 15:25
1
Амир Натхо находится на просмотре в «Спартаке-2»
2016.06.27 13:11
4
Агент Натхо: «Основная причина ухода Амира из ЦСКА – плохие отношения с тренером дубля»
2016.06.20 17:54
2
ЦСКА объявил об уходе Амира Натхо
2016.06.20 17:22
14
Онопко: «Страндберг не играет, потому что в ЦСКА есть игроки, которые на данный момент выглядят лучше»
2016.03.27 13:46
Амир Натхо: «Самым тяжелым в физическом плане был первый сбор ЦСКА»
2016.02.13 17:29
Агент Натхо: «Одна тренировка у Слуцкого, как два-три матча за юношеский состав «Барселоны»
2016.02.03 15:25
1
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Амир Натхо полетел с ЦСКА на игру с «Краснодаром»
2015.11.07 17:05
Натхо не успеет восстановиться к матчу с «Уралом»
2015.10.14 12:25
3
ЦСКА провел первую тренировку после трех выходных
2015.10.08 16:37
Амир Натхо: «Свой дебют в ЦСКА оценю средне»
2015.09.06 16:40
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Уфе», Амир Натхо дебютировал за армейцев
2015.09.06 14:25
4
Амир Натхо: «Давно хотел играть вместе с Бибрасом»
2015.08.31 22:35
1
2
Главные новости
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
4
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
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