Натхо рассказал о самых больших деньгах в карьере

Бывший игрок системы ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара» Амир Натхо рассказал о максимальном вознаграждении за карьеру.

«Моя самая большая зарплата была 1,3 миллиона рублей в месяц.

Самая большая единоразовая сумма – 7,6 миллиона рублей. Это были подъемные при подписании контракта с «Локомотивом».

Планирую ли я еще играть в профессиональном футболе? Да. Надеюсь, что у меня еще это получится. Я считаю, что не реализовал себя вообще. Много было неправильных решений. Хочу все наверстать.

Рассмотрю ли я предложение из ФНЛ? Да, рассмотрю», – сказал 27-летний Натхо на ютуб-канале Edams19.