Натхо рассказал о самых больших деньгах в карьере

Бывший игрок системы ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара» Амир Натхо рассказал о максимальном вознаграждении за карьеру.
«Моя самая большая зарплата была 1,3 миллиона рублей в месяц.
Самая большая единоразовая сумма – 7,6 миллиона рублей. Это были подъемные при подписании контракта с «Локомотивом».
Планирую ли я еще играть в профессиональном футболе? Да. Надеюсь, что у меня еще это получится. Я считаю, что не реализовал себя вообще. Много было неправильных решений. Хочу все наверстать.
Рассмотрю ли я предложение из ФНЛ? Да, рассмотрю», – сказал 27-летний Натхо на ютуб-канале Edams19.
- Амир – двоюродный брат Бибраса Натхо, игравшего за ЦСКА, «Рубин».
- Натхо-младший в 2014-2015 годах был системе «Барселоны».
- В прошлом году Амир был заявлен за медийный 2DROTS.