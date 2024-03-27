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    Натхо рассказал о самых больших деньгах в карьере

    Бывший игрок системы ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара» Амир Натхо рассказал о максимальном вознаграждении за карьеру.

    «Моя самая большая зарплата была 1,3 миллиона рублей в месяц.

    Самая большая единоразовая сумма – 7,6 миллиона рублей. Это были подъемные при подписании контракта с «Локомотивом».

    Планирую ли я еще играть в профессиональном футболе? Да. Надеюсь, что у меня еще это получится. Я считаю, что не реализовал себя вообще. Много было неправильных решений. Хочу все наверстать.

    Рассмотрю ли я предложение из ФНЛ? Да, рассмотрю», – сказал 27-летний Натхо на ютуб-канале Edams19.

    • Амир – двоюродный брат Бибраса Натхо, игравшего за ЦСКА, «Рубин».
    • Натхо-младший в 2014-2015 годах был системе «Барселоны».
    • В прошлом году Амир был заявлен за медийный 2DROTS.

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    Источник: «Бомбардир»

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