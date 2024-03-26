Экс-игрок «Барселоны» – о переходе в ЦСКА: «Это было неправильное решение»

Амир Натхо сожалеет, что в 2015 году сменил дубль «Барселоны» на ЦСКА.

«В «Барселоне» я был с 18 до 20 лет. Я подписал контракт на три года, и у меня еще оставалось полтора.

Но ЦСКА мне предложил хороший контракт. Там еще в это время играл мой брат – они выступали в Лиге чемпионов.

Я дал слабину и перешел на большие деньги в ЦСКА, хотя мог оставаться в «Барселоне» еще год.

Также были предложения из Голландии и Италии. Но я выбрал ЦСКА – это мое неправильное решение», – признал 27-летний полузащитник.