Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Амир Натхо: «Свой дебют в ЦСКА оценю средне»

    Полузащитник ЦСКА Амир Натхо прокмментировал свой дебют в составе армейцев, который пришелся на товарищеский поединок против «Уфы».

    «Оценю средне. Ведь я долгое время не играл, месяц примерно. Было немного тяжело, но потихоньку чувствую себя все лучше и лучше и думаю, что скоро наберу свои оптимальные кондиции.

    Все сразу отнеслись ко мне хорошо – и коллектив, и тренер, влился без проблем, как говорится. Да и языкового барьера нет, как было в Испании в первое время, это отлично», – заявил Натхо.

    Напомним, Натхо в этом матче получил желтую карточку, а ЦСКА уступил со счетом 1:0.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997232
    numo441508
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+