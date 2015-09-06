Амир Натхо: «Свой дебют в ЦСКА оценю средне»

Полузащитник ЦСКА Амир Натхо прокмментировал свой дебют в составе армейцев, который пришелся на товарищеский поединок против «Уфы».

«Оценю средне. Ведь я долгое время не играл, месяц примерно. Было немного тяжело, но потихоньку чувствую себя все лучше и лучше и думаю, что скоро наберу свои оптимальные кондиции.

Все сразу отнеслись ко мне хорошо – и коллектив, и тренер, влился без проблем, как говорится. Да и языкового барьера нет, как было в Испании в первое время, это отлично», – заявил Натхо.

Напомним, Натхо в этом матче получил желтую карточку, а ЦСКА уступил со счетом 1:0.