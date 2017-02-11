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    Амир Натхо стал игроком «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о заключении контракта с хавбеком Амиром Натхо. Подробности соглашения пока остаются неизвестными. Футболист взял себе 21-й номер.

    «Ранее футболист побывал на просмотре у «Локомотива» и получил хорошие оценки тренерского штаба. Желаем Амиру успехов в нашей команде!» – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

    В сезоне 2015/16 Натхо защищал цвета ЦСКА, выступая за молодежный состав армейцев. В августе минувшего года присоединился к «Краснодару», но сразу же был отправлен во вторую команду «быков», за которую провел 10 матчей в нынешнем розыгрыше ПФЛ, не совершив ни одного результативного действия.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.02.2017 22:58
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 февраля 2017, 11:41

      Посмотрим на него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 12 февраля 2017, 10:07

      В сезоне 2015/16 Натхо защищал цвета ЦСКА, выступая за молодежный состав армейцев. В августе минувшего года присоединился к «Краснодару», но сразу же был отправлен во вторую команду «быков», за которую провел 10 матчей в нынешнем розыгрыше ПФЛ, не совершив ни одного результативного действия.
      Мега крутой трансфер!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Закат 12 февраля 2017, 11:26

      Локомотив готовит для выступлений свою вторую команду (Локомотив-2). Нужны игроки, поэтому ничего странного в этом трансфере нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 февраля 2017, 07:31

      нигде закрепиться не может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 февраля 2017, 07:28

      Сомнительное приобретение крепкого игрока дубля

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 февраля 2017, 01:16

      После Барселоны на повышение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 февраля 2017, 01:15

      Будет Локомотив-2 в ФНЛ выводить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 12 февраля 2017, 00:22

      серезный парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 11 февраля 2017, 23:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чёрт какойто

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Альви 11 февраля 2017, 23:23

      Когда я говорил,что хочу перейти в клуб,где играл Иванович,я не этот имел ввиду"-Амир Натхо

      -2
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