Амир Натхо стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» объявил о заключении контракта с хавбеком Амиром Натхо. Подробности соглашения пока остаются неизвестными. Футболист взял себе 21-й номер.

«Ранее футболист побывал на просмотре у «Локомотива» и получил хорошие оценки тренерского штаба. Желаем Амиру успехов в нашей команде!» – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

В сезоне 2015/16 Натхо защищал цвета ЦСКА, выступая за молодежный состав армейцев. В августе минувшего года присоединился к «Краснодару», но сразу же был отправлен во вторую команду «быков», за которую провел 10 матчей в нынешнем розыгрыше ПФЛ, не совершив ни одного результативного действия.