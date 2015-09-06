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    • Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Уфе», Амир Натхо дебютировал за армейцев

    Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Уфе», Амир Натхо дебютировал за армейцев

    Мсоквоский ЦСКА и «Уфа» провели товарищеский матч во время перерыва на поединки сборных. Уфимцы выиграли встречу со счетом 1:0, единственный гол в матче провел полузащитник Семен Фомин.

    Отметим, в этой игре в составе армейцев дебютировал Амир Натхо, которого ЦСКА подписал в последние дни летнего трансферного окна.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Фомин, 48.

    ЦСКА: Чепчугов (Помазун, 46), Васин, Масютин, Николаеш, Щенников (Кривулькин, 61), Гордюшенко, Дергачев, Кучаев (Зуев, 67), Натхо А., Макаров, Панченко.

    Уфа: Нарубин, Верховцов, Кацалапов, Никитин, Сухов, Семакин, Фомин, Фримпонг, Диего, Кротов, Поури.

    Предупреждения: Натхо А., 14; Кривулькин, 78; Макаров, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 14:25
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    Комментарии (5)
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    95-shishani-95
    1441550690
    Может ПомазАн, или это другой!
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    95-shishani-95
    1441550697
    ?
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    Mi6
    1441642710
    позоруха
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    ologreds
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    numo441494
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