Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Уфе», Амир Натхо дебютировал за армейцев

Мсоквоский ЦСКА и «Уфа» провели товарищеский матч во время перерыва на поединки сборных. Уфимцы выиграли встречу со счетом 1:0, единственный гол в матче провел полузащитник Семен Фомин.

Отметим, в этой игре в составе армейцев дебютировал Амир Натхо, которого ЦСКА подписал в последние дни летнего трансферного окна.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Фомин, 48.

ЦСКА: Чепчугов (Помазун, 46), Васин, Масютин, Николаеш, Щенников (Кривулькин, 61), Гордюшенко, Дергачев, Кучаев (Зуев, 67), Натхо А., Макаров, Панченко.

Уфа: Нарубин, Верховцов, Кацалапов, Никитин, Сухов, Семакин, Фомин, Фримпонг, Диего, Кротов, Поури.

Предупреждения: Натхо А., 14; Кривулькин, 78; Макаров, 84.