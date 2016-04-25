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Владимир Клонцак
Статистика
Владимир Клонцак - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1994 (32)
#94 | Защитник
189 см | 80 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
1' - 90'
43'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 0
03.08.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 3
15.07.2015
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 0
11.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
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