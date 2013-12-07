Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Россия. Премьер-Лига, 4 тур