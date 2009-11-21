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    Владимир Браила - статистика

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Леонидович
    Фамилия Браила
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1978 (44 года)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2010 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    24.03.2010 90' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Динамо (Киев)
    19.03.2010 1' -66' Арсенал (Киев) 0:0 Говерла (Ужгород)
    14.03.2010 90' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Заря (Луганск)
    06.03.2010 1' -76' Металлист (Харьков) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.02.2010 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Донецк)
    12.12.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
    06.12.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Мариуполь (Мариуполь)
    28.11.2009 68' -90' Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.11.2009 1' -46' Таврия (Симферополь) 3:2 Говерла (Ужгород)
    30'
    01.11.2009 1' -46' Металлург (Запорожье) 3:0 Говерла (Ужгород)
    25.10.2009 1' -72' Говерла (Ужгород) 1:1 Шахтер (Донецк)
    17.10.2009 1' -62' Черноморец (Одесса) 2:0 Говерла (Ужгород)
    04.10.2009 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    26.09.2009 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Днепр (Днепр)
    22.08.2009 1' -55' Заря (Луганск) 2:0 Говерла (Ужгород)
    09.08.2009 1' -69' Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    02.08.2009 1' -90' Металлург (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    89'
    26.07.2009 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава)
    84'
    17.07.2009 1' -60' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Говерла (Ужгород)
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