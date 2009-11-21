|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2010
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|24.03.2010
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Динамо (Киев)
|19.03.2010
|1' -66'
|Арсенал (Киев)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2010
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Заря (Луганск)
|06.03.2010
|1' -76'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|68' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.11.2009
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|30'
|01.11.2009
|1' -46'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|25.10.2009
|1' -72'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.10.2009
|1' -62'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|26.09.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|22.08.2009
|1' -55'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|09.08.2009
|1' -69'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|89'
|26.07.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|84'
|17.07.2009
|1' -60'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)