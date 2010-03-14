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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Заря
Говерла - Заря: обзор матча 14 марта 2010
Говерла
14.03.2010, воскресенье, 14:00
Чемпионат Украины, 20 тур
2 : 1
Завершен
Заря
78'
В. Микуляк
84'
Гомес (П)
77'
С. Шевчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Заря
Замена
В. Браила
️️️️
Гомес
+2
Желтая карточка
С. Давыдов
Замена
Б. Хауши
️️️️
А. Малыгин
Желтая карточка
В. Езерский
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Гомес
Замена
В. Милько
️️️️
М. Билый
ГОЛ! 1:1!
В. Микуляк
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Шевчук
Желтая карточка
В. Виценец
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
М. Ковалев
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Тришович
Желтая карточка
А. Семененко
Желтая карточка
А. Малыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
18
Владимир Браила
ЦП
0
Алексей Иванов
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Парит Джихани
ЦП
9
Александр Батыщев
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Бабенко
77
Комарницкий
29
Леандро
23
Болохан
6
Малыгин
27
Гомес
7
Райчевич
13
Микуляк
8
Тришович
25
Давыдов
27
Алексеев
3-1-5-1
35
Шуст
55
Ковалев
2
Полянский
5
Езерский
4
Чайковский
5
Силюк
25
Виценец
7
Семененко
70
Шевчук
33
Билый
27
Лазарович
27
Гомес
18
Браила
18
Браила
27
Гомес
6
Малыгин
20
Хауши
20
Хауши
6
Малыгин
8
Тришович
0
Иванов
0
Иванов
8
Тришович
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
33
Билый
14
Милько
14
Милько
33
Билый
Остались в запасе
Говерла
Заря
65
Андрей Бойко
ЦЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
9
Александр Батыщев
ЦП
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
65
Андрей Бойко
ЦЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
9
Александр Батыщев
ЦП
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Говерла - Заря
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Венгер
(Киев)
Стадион:
Авангард
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