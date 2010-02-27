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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 27 февраля 2010
Говерла
27.02.2010, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 18 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
42'
М. Мгуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
+2
Замена
Д. Лазич
️️️️
М. Мгуни
Замена
А. Годин
️️️️
В. Димитров
Замена
И. Андроник
️️️️
А. Тришович
Желтая карточка
Ч. Янков
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
Замена
Д. Семочко
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
М. Райчевич
Замена
С. Алексеев
️️️️
Гомес
ГОЛ! 0:1!
М. Мгуни
Желтая карточка
Леандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
0
Алексей Иванов
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Игорь Андроник
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
0
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Бабенко
20
Хауши
29
Леандро
23
Болохан
6
Малыгин
27
Гомес
7
Райчевич
13
Микуляк
8
Тришович
25
Давыдов
0
Иванов
4-2-1-2
10
Воробьев
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
98
Боавентура
22
Мхитарян
16
Янков
18
Димитров
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
8
Тришович
2
Андроник
2
Андроник
8
Тришович
0
Иванов
25
Семочко
25
Семочко
0
Иванов
27
Гомес
27
Алексеев
27
Алексеев
27
Гомес
18
Димитров
11
Годин
11
Годин
18
Димитров
27
Мгуни
10
Лазич
10
Лазич
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
Остались в запасе
Говерла
Металлург
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
0
Жулио Сезар
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
0
Жулио Сезар
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Говерла - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Металлург
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2019.04.02 09:01
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2017.07.20 07:17
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