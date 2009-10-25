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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Шахтер
Говерла - Шахтер: обзор матча 25 октября 2009
Говерла
25.10.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 11 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
50'
А. Тришович
37'
А. Гай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Шахтер
Красная карточка
А. Чижов
Замена
А. Донец
️️️️
В. Браила
Замена
Д. Срна
️️️️
И. Дуляй
ГОЛ! 1:1!
А. Тришович
Пас отдал
В. Микуляк
Замена
Жадсон
️️️️
А. Гай
Замена
Илсиньо
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
В. Кобин
ГОЛ! 0:1!
А. Гай
Желтая карточка
Н. Ищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Александр Чижевский
(К)
ЛЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
99
Александр Зотов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
(К)
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Надь
2
Чижевский
29
Леандро
23
Болохан
27
Гомес
23
Бито
18
Браила
99
Зотов
8
Тришович
13
Микуляк
25
Давыдов
4-3-1-2
12
Худжамов
14
Кобин
32
Ищенко
33
Чижов
13
Шевчук
18
Левандовски
19
Гай
44
Дуляй
10
Виллиан
20
Гладкий
4
Адриано
18
Браила
3
Донец
3
Донец
18
Браила
44
Дуляй
33
Срна
33
Срна
44
Дуляй
19
Гай
10
Жадсон
10
Жадсон
19
Гай
4
Адриано
77
Илсиньо
77
Илсиньо
4
Адриано
Остались в запасе
Говерла
Шахтер
22
Александр Артеменко
ЦЗ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
35
Юрий Вирт
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Александр Артеменко
ЦЗ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Говерла - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Пономаренко Игорь
Возняк Сергей
Стадион:
Авангард
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