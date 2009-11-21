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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Говерла
Таврия - Говерла: обзор матча 21 ноября 2009
Таврия
21.11.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 14 тур
3 : 2
Завершен
Говерла
8'
Л. Идахор
40'
Ж. Любенович
90+2'
А. Ковпак (П)
69'
П. Ксенз
89'
И. Тимченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Говерла
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ковпак
+2
ГОЛ! 2:2!
И. Тимченко
Замена
А. Зборовский
️️️️
А. Корнев
Замена
С. Сидней Бито
️️️️
П. Ксенз
Замена
М. Фещук
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
А. Корнев
Желтая карточка
В. Деонас
Желтая карточка
С. Давыдов
ГОЛ! 2:1!
П. Ксенз
Замена
И. Тимченко
️️️️
А. Зотов
Замена
П. Хайдучек
️️️️
Л. Идахор
Желтая карточка
А. Шендрик
Вторая желтая
О. Карамушка
Замена
А. Шендрик
️️️️
В. Браила
Желтая карточка
О. Карамушка
ГОЛ! 2:0!
Ж. Любенович
Желтая карточка
В. Браила
ГОЛ! 1:0!
Л. Идахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
6
Валентин Платонов
ЦП
99
Александр Зотов
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
2
Игорь Буряк
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Игорь Андроник
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
11
Игорь Шопин
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
3-3-3
1
Деонас
6
Джуричич
80
Корнев
20
Монахов
22
Любенович
2
Галюза
15
Луценко
20
Гигиадзе
11
Идахор
39
Ковпак
3-2-3-1-1
22
Бабенко
56
Козориз
29
Леандро
23
Болохан
19
Ксенз
3
Донец
6
Платонов
99
Зотов
18
Браила
13
Микуляк
25
Давыдов
11
Идахор
7
Хайдучек
7
Хайдучек
11
Идахор
80
Корнев
25
Зборовский
25
Зборовский
80
Корнев
20
Гигиадзе
10
Фещук
10
Фещук
20
Гигиадзе
19
Ксенз
23
Бито
23
Бито
19
Ксенз
99
Зотов
30
Тимченко
30
Тимченко
99
Зотов
18
Браила
26
Шендрик
26
Шендрик
18
Браила
Остались в запасе
Таврия
Говерла
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
11
Игорь Шопин
ЦП
2
Игорь Андроник
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
11
Игорь Шопин
ЦП
2
Игорь Андроник
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Статистика матча Таврия - Говерла
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Говерла
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
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2017.07.20 07:17
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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