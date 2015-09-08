Дмитрий Авраменко - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Авраменко
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Авраменко
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|18.10.2015
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Энергомаш (Белгород)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|3:0
|Калуга (Калуга)
|04.10.2015
|58' -75'
|Авангард (Курск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2015
|85' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|3:1
|Чертаново (Москва)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|08.09.2015
|1' -65'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|31.08.2015
|1' -78'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|78'
|24.08.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|80' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Динамо Бр (Брянск)
|90'
|03.08.2015
|1' -74'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Арсенал-2 (Тула)
|28.07.2015
|1' -62'
|Энергомаш (Белгород)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|20.07.2015
|1' -70'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)