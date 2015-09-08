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    Дмитрий Авраменко - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Авраменко
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    01.11.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:2 Металлург Л (Липецк)
    25.10.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    18.10.2015 46' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Энергомаш (Белгород)
    11.10.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 3:0 Калуга (Калуга)
    04.10.2015 58' -75' Авангард (Курск) 2:2 Динамо Бр (Брянск)
    27.09.2015 85' -90' Динамо Бр (Брянск) 3:1 Чертаново (Москва)
    21.09.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    14.09.2015 46' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    08.09.2015 1' -65' Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    31.08.2015 1' -78' Динамо Бр (Брянск) 2:0 Рязань (Рязань)
    78'
    24.08.2015 1' -90' Орел (Орел) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    17.08.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:0 Локомотив (Лиски)
    11.08.2015 80' -90' Металлург Л (Липецк) 3:2 Динамо Бр (Брянск)
    90'
    03.08.2015 1' -74' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Арсенал-2 (Тула)
    28.07.2015 1' -62' Энергомаш (Белгород) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    20.07.2015 1' -70' Витязь (Подольск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
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