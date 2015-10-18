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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Энергомаш
Динамо Бр - Энергомаш: обзор матча 18 октября 2015
Динамо Бр
18.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
0 : 2
Завершен
Энергомаш
62'
Р. Концедалов (П)
73'
С. Кудрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Энергомаш
90'
Замена
М. Меренков
️️️️
С. Тонких
89'
Замена
А. Аршинов
️️️️
О. Калугин
85'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
В. Фасхутдинов
Желтая карточка
Н. Имуллин
83'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
77'
74'
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Сергеев
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Кудрин
Желтая карточка
А. Акопян
72'
70'
Желтая карточка
Д. Белобаев
63'
Замена
С. Кудрин
️️️️
Д. Самойлов
Замена
С. Синяев
️️️️
В. Семин
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Концедалов
Замена
Д. Авраменко
️️️️
П. Томилин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
32
Александр Сычев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
26
Сергей Кудрин
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
4-1-2-2
90
Мухин
21
Ефременко
23
Томилин
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
4
Акопян
32
Сычев
2
Семин
47
Сальников
3-1-4-2
1
Рыжиков
21
Бутырин
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
7
Тонких
27
Калугин
11
Концедалов
15
Самойлов
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
23
Томилин
12
Авраменко
12
Авраменко
23
Томилин
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
2
Семин
25
Синяев
25
Синяев
2
Семин
15
Самойлов
26
Кудрин
26
Кудрин
15
Самойлов
14
Сергеев
76
Агеев
76
Агеев
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
22
Дегтев
22
Дегтев
88
Фасхутдинов
27
Калугин
91
Аршинов
91
Аршинов
27
Калугин
7
Тонких
29
Меренков
29
Меренков
7
Тонких
Остались в запасе
Динамо Бр
Энергомаш
20
Андрей Рыченков
ЦФ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
Остались в запасе
20
Андрей Рыченков
ЦФ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Динамо Бр - Энергомаш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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1 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Динамо
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