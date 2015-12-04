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    Владислав Суслов - статистика

    #82 | Вратарь
    Имя Владислав
    Отчество Викторович
    Фамилия Суслов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 ноября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 16 -15 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    30.04.2016 46' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.04.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.04.2016 46' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    07.04.2016 46' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.04.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    18.03.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    12.03.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    04.03.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.12.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    23.11.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    07.11.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.11.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    19.10.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.10.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.09.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    17.09.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.09.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    28.08.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    21.08.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.07.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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