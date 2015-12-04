Владислав Суслов - статистика
#82 | Вратарь
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Суслов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1995 (27 лет)
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Суслов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|16
|-15
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.04.2016
|46' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.04.2016
|46' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|07.04.2016
|46' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.04.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.03.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.03.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.12.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|23.11.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.11.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.11.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|19.10.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.09.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.09.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.08.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|21.08.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.07.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)