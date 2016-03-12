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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 12 марта 2016
Ростов (мол)
12.03.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
90'
А. Сиденко
71'
И. Олейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+1
Пенальти не реализован!
Т. Жамалетдинов
ГОЛ! 1:1!
А. Сиденко
90'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Вебер
83'
79'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Т. Пухов
Замена
С. Ахмаев
️️️️
И. Захаров
79'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
А. Соболь
71'
71'
ГОЛ! 0:1!
И. Олейников
66'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
А. Эктов
60'
Замена
И. Олейников
️️️️
Х. Хосонов
50'
Желтая карточка
А. Станисавлевич
46'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Натхо
Замена
А. Сиденко
️️️️
Ф. Кондрюков
46'
34'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Гордюшенко
34'
Замена
Г. Кырнац
️️️️
И. Помазун
Желтая карточка
Р. Ходунов
20'
Желтая карточка
А. Логунов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-4-1-1
1
Гошев
79
Гречкин
44
Логунов
60
Кондрюков
69
Ковалев
6
Соболь
27
Захаров
8
Остапенко
15
Шаповалов
11
Вебер
81
Ходунов
4-4-1-1
1
Помазун
15
Эктов
92
Станисавлевич
99
Алибеков
19
Кривулькин
20
Натхо
72
Гордюшенко
80
Хосонов
61
Леонов
7
Пухов
75
Жамалетдинов
60
Кондрюков
47
Сиденко
47
Сиденко
60
Кондрюков
6
Соболь
8
Стуканов
8
Стуканов
6
Соболь
27
Захаров
27
Ахмаев
27
Ахмаев
27
Захаров
11
Вебер
80
Машкин
80
Машкин
11
Вебер
72
Гордюшенко
26
Анисимов
26
Анисимов
72
Гордюшенко
80
Хосонов
19
Олейников
19
Олейников
80
Хосонов
15
Эктов
89
Неплюев
89
Неплюев
15
Эктов
7
Пухов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
7
Пухов
1
Помазун
22
Кырнац
22
Кырнац
1
Помазун
20
Натхо
63
Чалов
63
Чалов
20
Натхо
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
37
Сергей Забродин
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
25
Денис Масютин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
37
Сергей Забродин
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
25
Денис Масютин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Локомотив
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