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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ростов (мол)
Анжи (мол) - Ростов (мол): обзор матча 07 апреля 2016
Анжи (мол)
07.04.2016, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
4 : 2
Завершен
Ростов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ростов (мол)
88'
Замена
Д. Тананеев
️️️️
Д. Остапенко
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
87'
85'
Желтая карточка
Н. Ковалев
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ю. Кузьмин
81'
Замена
М. Магомедов
️️️️
М. Саидов
77'
74'
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Ч. Агабалаев
70'
68'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
Д. Вебер
56'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
И. Захаров
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
55'
46'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
Н. Качарава
46'
Замена
А. Соболь
️️️️
А. Сиденко
46'
Замена
В. Суслов
️️️️
С. Покатилов
39'
Желтая карточка
А. Гречкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Ростов (мол)
1
Стас Покатилов
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дженетов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
49
Кузьмин
78
Патахов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
59
Саидов
2-1-5-1-1
1
Покатилов
69
Ковалев
79
Гречкин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
27
Захаров
47
Сиденко
86
Ю
8
Остапенко
11
Вебер
15
Качарава
49
Кузьмин
11
Магомедов
11
Магомедов
49
Кузьмин
59
Саидов
7
Магомедов
7
Магомедов
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
70
Агабалаев
75
Мусалов
75
Мусалов
70
Агабалаев
8
Остапенко
19
Тананеев
19
Тананеев
8
Остапенко
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
15
Качарава
8
Стуканов
8
Стуканов
15
Качарава
47
Сиденко
6
Соболь
6
Соболь
47
Сиденко
1
Покатилов
82
Суслов
82
Суслов
1
Покатилов
11
Вебер
60
Кондрюков
60
Кондрюков
11
Вебер
27
Захаров
81
Ходунов
81
Ходунов
27
Захаров
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ростов (мол)
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Анжи (мол) - Ростов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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