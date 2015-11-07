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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Ростов (мол)
Урал (мол) - Ростов (мол): обзор матча 07 ноября 2015
Урал (мол)
07.11.2015, суббота, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 3
Завершен
Ростов (мол)
54'
Д. Билоног (П)
56'
Е. Шумихин
11'
Н. Николич
27'
Ф. Кондрюков
85'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Ростов (мол)
90'
+3
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Ф. Кондрюков
89'
Желтая карточка
Д. Остапенко
85'
ГОЛ! 2:3!
Н. Николич
Замена
И. Корелин
️️️️
Д. Давлетшин
70'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Д. Билоног
68'
67'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
65'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Сиденко
Замена
А. Вакурин
️️️️
Д. Дрожалкин
60'
ГОЛ! 2:2!
Е. Шумихин
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Билоног
54'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
А. Дорожинский
53'
52'
Пенальти не реализован!
Н. Николич
27'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кондрюков
26'
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Д. Христис
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-3-1-2
51
Жариков
32
Дорожинский
4
Дрожалкин
4
Чернов
17
Фомин
62
Гавтадзе
95
Давлетшин
55
Шумихин
9
Билоног
10
Юсупов
81
Дурандин
4-5-1
82
Суслов
77
Киряков
53
Христис
60
Кондрюков
45
Лазуткин
15
Шаповалов
47
Сиденко
8
Остапенко
37
Забродин
80
Машкин
23
Николич
4
Дрожалкин
23
Вакурин
23
Вакурин
4
Дрожалкин
9
Билоног
42
Филиппов
42
Филиппов
9
Билоног
32
Дорожинский
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
32
Дорожинский
95
Давлетшин
36
Корелин
36
Корелин
95
Давлетшин
53
Христис
69
Ковалев
69
Ковалев
53
Христис
60
Кондрюков
94
Хахалев
94
Хахалев
60
Кондрюков
47
Сиденко
27
Ахмаев
27
Ахмаев
47
Сиденко
Остались в запасе
Урал (мол)
Ростов (мол)
52
Роман Шалин
ЦФ
20
Роман Миронов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Погос Галстян
94
Роман Пшуков
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
52
Роман Шалин
ЦФ
20
Роман Миронов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Урал (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Манеж «Урал»
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