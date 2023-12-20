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Давид Моберг-Карлссон
Статистика
Давид Моберг-Карлссон - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1994 (32)
#10 | Нападающий
179 см
Швеция
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Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
Арис
2 : 1
20.12.2023
ПАС Ламия
90' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
1 : 0
17.12.2023
ОФИ
83' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
АЕК
1 : 0
04.12.2023
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 0
26.11.2023
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
0 : 2
11.11.2023
Арис
81' - 90'
87'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 3
05.11.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Арис
2 : 0
29.10.2023
ПАС
1' - 62'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
1 : 0
21.10.2023
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
01.10.2023
Кифисиас
58' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
4 : 1
27.09.2023
Арис
72' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
3 : 0
24.09.2023
Панетоликос
63' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
17.09.2023
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
3 : 2
03.09.2023
Астерас
1' - 76'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 0
27.08.2023
Арис
1' - 90'
87'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
3 : 2
20.08.2023
Арис
1' - 80'
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