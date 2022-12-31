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Роберто Торрес
Статистика
Роберто Торрес - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1989 (37)
#10 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
31.12.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 2
08.11.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2022
Вальядолид
87' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Жирона
1 : 1
23.10.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 0
20.10.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 0
17.10.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 2
07.10.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал
1 : 1
02.10.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
0 : 2
18.09.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0 : 1
12.09.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
2 : 1
04.09.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
26.08.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
2 : 0
20.08.2022
Кадис
84' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
2 : 1
12.08.2022
Севилья
Был в запасе
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