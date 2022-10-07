Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 07 октября 2022
Осасуна
07.10.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
90+4'
Д. Брашанац
28'
Д. Клюйверт
54'
М. Дьякаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Валенсия
Красная карточка
Р. Пенья
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Д. Брашанац
90'
+4
90'
Желтая карточка
М. Дьякаби
86'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
М. Дьякаби
84'
Желтая карточка
М. Дьякаби
75'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Клюйверт
75'
Замена
А. Латорре
️️️️
И. Мориба
75'
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
73'
Желтая карточка
Ю. Муса
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Э. Абде
72'
70'
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
Красная карточка
У. Гарсия
69'
Желтая карточка
Л. Торро
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
63'
61'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Гильямон
57'
Желтая карточка
И. Мориба
Пенальти не реализован!
Л. Авила
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Дьякаби
Замена
Л. Авила
️️️️
М. Гомес
53'
Замена
М. Санчес
️️️️
А. Эрнандес
46'
Замена
Р. Пенья
️️️️
И. Видаль
46'
38'
Желтая карточка
У. Гильямон
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
10
Эз Абде
16
Гомес
19
Кике
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
5
Джемерт
14
Гайя
22
Гильямон
8
Алмейда
6
Мориба
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
15
Эрнандес
23
Санчес
23
Санчес
15
Эрнандес
22
Видаль
7
Пенья
7
Пенья
22
Видаль
10
Эз Абде
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Эз Абде
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
6
Авила
16
Гомес
6
Мориба
3
Латорре
3
Латорре
6
Мориба
4
Дьякаби
3
Паулиста
3
Паулиста
4
Дьякаби
19
Клюйверт
20
Фулкье
20
Фулкье
19
Клюйверт
22
Гильямон
80
Муса
80
Муса
22
Гильямон
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Осасуна - Валенсия
1
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Валенсия
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+