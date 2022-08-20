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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Кадис
Осасуна - Кадис: обзор матча 20 августа 2022
Осасуна
20.08.2022, суббота, 18:30
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
37'
Л. Авила (П)
78'
Кике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Кадис
90'
+4
Желтая карточка
Э. Лосано
Замена
Р. Торрес
️️️️
А. Орос
84'
82'
Замена
Феде
️️️️
Лукас
78'
Желтая карточка
В. Чуст
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кике
78'
77'
Вторая желтая
Т. Аларкон
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Пенья
76'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Монкайола
76'
76'
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Эспино
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
66'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
66'
62'
Замена
И. Альехо
️️️️
М. Диарра
62'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Фали
62'
Замена
Х. Мари
️️️️
А. Мабиль
Желтая карточка
Л. Авила
58'
47'
Желтая карточка
Т. Аларкон
45'
+4
Желтая карточка
И. Альехо
Желтая карточка
Л. Торро
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Авила
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
15
Момо Мбайе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
3-3-1-1-2
23
Ледесма
23
Эрнандес
23
Чуст
3
Фали
2
Сальдуа
6
Аларкон
18
Эспино
11
Мабиль
77
Диарра
7
Лукас
11
Лосано
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
7
Пенья
22
Видаль
22
Видаль
7
Пенья
7
Монкайола
5
Брашанац
5
Брашанац
7
Монкайола
10
Орос
10
Торрес
10
Торрес
10
Орос
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
3
Фали
15
Арсамендия
15
Арсамендия
3
Фали
11
Мабиль
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
11
Мабиль
7
Лукас
6
Феде
6
Феде
7
Лукас
77
Диарра
14
Альехо
14
Альехо
77
Диарра
18
Эспино
21
Негредо
21
Негредо
18
Эспино
Остались в запасе
Осасуна
Кадис
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Момо Мбайе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Момо Мбайе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Осасуна - Кадис
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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