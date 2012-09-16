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    Дмитрий Козлов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Козлов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 64' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    02.12.2012 75' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    90'
    25.11.2012 67' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.11.2012 55' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    02.11.2012 66' -79' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Академия Кубань (Краснодар)
    25.10.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    06.10.2012 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.09.2012 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 0:5 Спартак М (мол) (Москва)
    31'
    21.09.2012 58' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.09.2012 72' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2
    24.08.2012 68' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    19.08.2012 1' -73' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    11.08.2012 1' -84' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    63'
    04.08.2012 1' -83' Анжи (мол) (Махачкала) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    27.07.2012 1' -82' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.07.2012 1' -63' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    17'
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