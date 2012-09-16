|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|64' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.12.2012
|75' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|25.11.2012
|67' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.11.2012
|55' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.11.2012
|66' -79'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|25.10.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.10.2012
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.09.2012
|1' -46'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|31'
|21.09.2012
|58' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.09.2012
|72' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|24.08.2012
|68' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.08.2012
|1' -73'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.08.2012
|1' -84'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|63'
|04.08.2012
|1' -83'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.07.2012
|1' -82'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.07.2012
|1' -63'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|17'