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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 19 августа 2012
Кр. Советов (мол)
19.08.2012, воскресенье, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
90+1'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
90'
+2
Замена
А. Гордеев
️️️️
А. Панцырев
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Лаук
Замена
Д. Дюжков
️️️️
М. Палиенко
88'
83'
Желтая карточка
А. Придюк
81'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
В. Алейников
73'
Замена
В. Шустов
️️️️
Д. Козлов
70'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Чухланцев
Замена
А. Лобов
️️️️
М. Убайдулаев
69'
Желтая карточка
А. Концедалов
67'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
66'
64'
Желтая карточка
М. Смирнов
52'
Желтая карточка
В. Алейников
Замена
А. Быков
️️️️
О. Роганов
49'
46'
Замена
М. Лаук
️️️️
С. Матяш
Замена
С. Сипатов
️️️️
Р. Григорян
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
93
Артем Быков
ЦП
59
Артем Лобов
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
95
Владислав Шустов
ЦП
3-5-2
1
Вавилин
58
Аббасов
47
Божин
25
Концедалов
99
Убайдулаев
43
Роганов
4
Елисеев
28
Григорян
33
Клягин
99
Палиенко
18
Кертанов
4-1-3-2
35
Данилов
45
Придюк
2
Кричмар
25
Смирнов
30
Идову
38
Алейников
96
Чухланцев
10
Козлов
36
Панцырев
10
Матяш
73
Гагиты
99
Палиенко
70
Дюжков
70
Дюжков
99
Палиенко
43
Роганов
93
Быков
93
Быков
43
Роганов
99
Убайдулаев
59
Лобов
59
Лобов
99
Убайдулаев
28
Григорян
17
Сипатов
17
Сипатов
28
Григорян
36
Панцырев
26
Гордеев
26
Гордеев
36
Панцырев
10
Козлов
95
Шустов
95
Шустов
10
Козлов
38
Алейников
44
Пермяков
44
Пермяков
38
Алейников
10
Матяш
10
Лаук
10
Лаук
10
Матяш
96
Чухланцев
77
Зуев
77
Зуев
96
Чухланцев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
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