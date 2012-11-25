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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Анжи (мол)
Амкар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 25 ноября 2012
Амкар (мол)
25.11.2012, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
4 : 0
Завершен
Анжи (мол)
9'
А. Панцырев (П)
21'
Э. Гагиты
79'
Б. Идову
85'
П. Шувалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Анжи (мол)
88'
Желтая карточка
И. Корголоев
ГОЛ! 4:0!
П. Шувалов
85'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
И. Кричмар
82'
ГОЛ! 3:0!
Б. Идову
79'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Н. Мияилович
70'
Замена
Д. Козлов
️️️️
И. Черенчиков
67'
62'
Замена
М. Загиров
️️️️
Т. Мусалов
61'
Замена
Г. Алданов
️️️️
Г. Магомедов
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Попов
46'
Желтая карточка
М. Белов
43'
ГОЛ! 2:0!
Э. Гагиты
21'
Желтая карточка
Н. Мияилович
16'
9'
Желтая карточка
Т. Мусалов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Панцырев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
3-3-2-2
1
Опарин
2
Кричмар
24
Попов
79
Черенчиков
3
Мияилович
92
Белов
45
Придюк
36
Панцырев
96
Чухланцев
60
Шувалов
73
Гагиты
3-5-1-1
26
Джиоев
44
Удунян
44
Курбанов
5
Мусалов
52
Магомедов
80
Корголоев
38
Гамидов
24
Расулов
75
Мусалов
66
Сулейманов
92
Мирзаев
2
Кричмар
44
Пермяков
44
Пермяков
2
Кричмар
3
Мияилович
77
Зуев
77
Зуев
3
Мияилович
79
Черенчиков
10
Козлов
10
Козлов
79
Черенчиков
24
Попов
30
Идову
30
Идову
24
Попов
52
Магомедов
34
Алданов
34
Алданов
52
Магомедов
75
Мусалов
71
Загиров
71
Загиров
75
Мусалов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Анжи (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
54
Арсен Гусейнов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
35
Андрей Данилов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
54
Арсен Гусейнов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Амкар (мол) - Анжи (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
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Амкар (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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