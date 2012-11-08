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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 08 ноября 2012
Ростов (мол)
08.11.2012, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
8'
И. Губанов
53'
М. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
В. Шустов
️️️️
П. Шувалов
Замена
А. Степанов
️️️️
М. Гурбанов
85'
67'
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Кулишев
64'
62'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Белов
56'
Замена
М. Лаук
️️️️
Э. Гагиты
55'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Панцырев
ГОЛ! 2:0!
М. Гурбанов
Пас отдал
С. Белоусов
53'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Васильев
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Губанов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
95
Владислав Шустов
ЦП
3-2-2-1-2
12
Орсаев
51
Шамара
66
Губанов
68
Зотов
4
Васильев
16
Круглов
15
Маляка
17
Медников
32
Кулишев
87
Стариков
70
Гурбанов
3-3-1-1-2
35
Данилов
18
Гаращенков
2
Кричмар
13
Семенов
45
Придюк
92
Белов
30
Идову
36
Панцырев
7
Тюкалов
60
Шувалов
73
Гагиты
70
Гурбанов
30
Степанов
30
Степанов
70
Гурбанов
4
Васильев
44
Смирнов
44
Смирнов
4
Васильев
32
Кулишев
88
Киреев
88
Киреев
32
Кулишев
36
Панцырев
10
Козлов
10
Козлов
36
Панцырев
73
Гагиты
10
Лаук
10
Лаук
73
Гагиты
92
Белов
38
Алейников
38
Алейников
92
Белов
60
Шувалов
95
Шустов
95
Шустов
60
Шувалов
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Игорь Гамула
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
12
Илья Мадилов
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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