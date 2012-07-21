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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 июля 2012
Зенит (мол)
21.07.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
58'
В. Зинков
41'
А. Рябокобыленко
90+4'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Чухланцев
84'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Белов
Замена
М. Батов
️️️️
П. Могилевец
74'
Замена
А. Панфилов
️️️️
Д. Богаев
72'
65'
Желтая карточка
А. Романенко
63'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Козлов
62'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
Д. Кочкин
ГОЛ! 1:1!
В. Зинков
58'
46'
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Панцырев
46'
Замена
М. Опарин
️️️️
С. Нарубин
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Евсеев
46'
Замена
И. Чеминава
️️️️
И. Зуев
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
Е. Марков
26'
22'
Желтая карточка
И. Кричмар
17'
Желтая карточка
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
42
Сергей Нарубин
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
3-5-2
23
Бабурин
75
Ребенко
58
Зуев
43
Терентьев
94
Евсеев
5
Зинков
28
Могилевец
22
Вербицкас
22
Иванов
13
Киреенко
88
Богаев
4-2-3-1
42
Нарубин
45
Придюк
26
Гордеев
25
Смирнов
2
Кричмар
92
Белов
5
Рябокобыленко
10
Козлов
36
Панцырев
84
Кочкин
9
Субботин
94
Евсеев
98
Ефимов
98
Ефимов
94
Евсеев
88
Богаев
93
Панфилов
93
Панфилов
88
Богаев
58
Зуев
5
Чеминава
5
Чеминава
58
Зуев
28
Могилевец
17
Батов
17
Батов
28
Могилевец
20
Марков
20
Марков
84
Кочкин
44
Пермяков
44
Пермяков
84
Кочкин
84
Кочкин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
84
Кочкин
92
Белов
38
Алейников
38
Алейников
92
Белов
36
Панцырев
22
Романенко
22
Романенко
36
Панцырев
10
Козлов
10
Лаук
10
Лаук
10
Козлов
42
Нарубин
1
Опарин
1
Опарин
42
Нарубин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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